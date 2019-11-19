До електронного реєстру заготівлі деревини підключили вже 8 областей

До пілотного проєкту із впровадження електронного реєстру заготівлі деревини та онлайн-карти рубок підключено вже 8 областей України.

Про це з посиланням на дані Державного агентства лісових ресурсів повідомляє пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

“На сьогодні вже вісім областей України підключено до пілотного проєкту e-реєстру заготівлі деревини та онлайн-карти рубок. У реєстрі станом на 11 листопада оприлюднено інформацію про 30,6 тис. виданих дозвільних квитків на заготівлю деревини”, - йдеться у повідомленні.

Онлайн-карта вирубок поширюється на Чернігівську, Полтавську, Рівненську, Київську, Волинську, Тернопільську, Житомирську та Закарпатську області.

Зазначається, що з будь-якого комп’ютера чи смартфону на сайті lk.ukrforest.com можна ознайомитися з переліком лісорубних квитків на заготівлю деревини або перевірити на карті законність здійснення рубок. Реєстр містить низку опцій, зокрема, можна обрати необхідну область, лісгосп, лісництво, квартал та виділ, систему і тип рубок, їхній статус та період проведення.

Також у загальному переліку можна детально ознайомитися з тим чи іншим лісорубним квитком та ділянками, на яких відбувається чи відбуватиметься заготівля деревини, а також побачити відповідну інформацію на онлайн-карті. Весь перелік лісорубних квитків доступний на сайті у рубриці «Витяг з реєстру».

За інформацією міністерства, також заплановано найближчим часом запуск реєстру лісових квитків на промисловий збір ягід, грибів, меду, лікувальних трав.

Як повідомлялося, лісорубний квиток – це дозвіл на заготівлю деревини. Містить інформацію про місце та обсяг заготівлі. Документ видають обласні управління лісового та мисливського господарства. Загальна площа лісових ділянок України становить 10,4 млн га. До сфери управління Держлісагентства належить 7,6 млн га лісів (73% лісового фонду України).