Посли G7 вважають, що ринок землі стимулюватиме економіку України

Посли країн "Великої сімки" (G7) привітали ухваленні у першому читанні законопроєкту про скасування мораторію на продаж землі.

Про це йдеться у спільній заяві послів у Twitter.

"Посли G7 вітають запуск законодавчого процесу, що має на меті покласти край мораторію на купівлю та продаж землі. Це допоможе розкрити величезний потенціал сільськогосподарського сектору України та стимулювати економічний розвиток", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 13 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі (№2178-10). Його підтримали 240 народних депутатів.

Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі.

Очікується, що особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов'язком відчужити ділянку протягом року.

У серпні 2019 року набуло чинності рішення ЄСПЛ, згідно з яким мораторій на обіг земель сільськогосподарського призначення в Україні порушує права українських громадян у частині вимог Європейської конвенції з прав людини.