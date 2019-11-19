Укрексімбанк розмістив облігації на $100 мільйонів

АТ "Державний експортно-імпортний банк України" ("Укрексімбанк") успішно завершив нову трансакцію на міжнародних ринках капіталу з розміщення субординованого боргу на суму 100 млн дол. США.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Державний експортно-імпортний банк України успішно завершив залучення субординованого боргу на міжнародних ринках капіталу з терміном 10 років на суму 100 млн. дол. США", - йдеться в повідомленні.

Кошти, залучені АТ “Укрексімбанк” шляхом розміщення облігацій участі в кредиті на суму 100 мільйонів доларів США зі ставкою 9,95% (ставка купону буде змінена через п’ять років після випуску), мають лістинг на Лондонській фондовій біржі (LSE) та термін погашення 10 років (10NC5 структура – з можливістю погашення через п’ять років після випуску). Лід-менеджерами стали J.P.Morgan та Morgan Stanley.

Загальна книга заявок для нового випуску включала заявки від близько 50 різних інвесторів та досягла максимальної суми 300 млн дол. США. Остаточний розподіл інвесторів був таким: Швейцарія – 30%, Об’єднане королівство – 29%, США – 26%, інші країни Європи – 9% та Азія – 6% за географічною ознакою; управлінці активами та фонди – 61%, хедж фонди – 21%, банки та приватні банки – 18% за типом інвесторів.

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Член Правління АТ «Укрексімбанк» Олександр Щур зазначив, що розміщення здійснено не з метою отримання додаткової ліквідності (в цьому наразі немає потреби), а саме з метою заміщення існуючого субординованого кредиту, також залученого шляхом випуску єврооблігацій, погашення якого розпочинається у 2020 році.