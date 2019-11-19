Альона Лебедєва, засновниця Аурум Груп

16-18 жовтня на Центральному залізничному вокзалі в Києві відбулась III Міжнародна виставка Rail Expo, в рамках якої експонувалася продукція підприємств вагонобудівного і вагоноремонтного ринків України, Китаю і Франції. Організатори виставки заснували премію Ukrainian Rail Awards, в якій із 5 компаній-фіналістів – «Проєктом року 2019», який мав найбільший вплив на залізничну галузь України в поточному році, за результатами відкритого голосування, стало нове вагоноремонтне депо Аурум Груп, створене на базі потужностей Дизельного заводу в Кривому Розі. Ми зустрілися з власницею промислово-інвестиційного холдингу Аурум Груп Альоною Лебедєвою, до складу якого відтепер входять два вагоноремонтних депо – Агрегатбуд і Дизельний завод. - Чому було прийнято рішення про відкриття вагоноремонтного депо? - У структурі Аурум Груп функціонують компанії-оператори вантажних залізничних перевезень, у власності яких на даний момент – близько 700 вантажних вагонів. Усі наші вагони були побудовані на потужностях Дизельного заводу в 2009-2019 роках, але тим не менше – вони потребують регулярних ремонтних робіт, згідно з регламентами УЗ. Тобто, перше – це внутрішній запит підприємств групи. Друге – парк вантажних вагонів в Україні за останні 3 роки збільшився на 11%, більш ніж на 20 000 вагонів, які також потрібно буде ремонтувати. Тобто, зі збільшенням парку зростає і обсяг вагоноремонтних робіт, чому також сприяє немолодий вік вагонів. Так, на сьогодні 69,6% вантажного рухомого складу УЗ – з вичерпаним терміном експлуатації, в приватному – частка таких вагонів становить 33,12%. - Відтепер вагонобудівний Дизельний завод Аурум Груп не лише будуватиме вагони, а й почне надавати послуги з їх ремонту? - Так, абсолютно правильно. Буквально у вересні ми отримали право на здійснення деповського та капітального ремонтів піввагонів, зерновозів і цементовозів, платформ, а також відчіпного ремонту обсягом ТО-2. Це вже друге депо в складі нашої групи, але перше – у Кривому Розі. Наше завдання – посилити позицію Дизельного заводу на ринку України за рахунок надання клієнтам якісного та оперативного ремонту. Також ми плануємо розширити преференції для клієнтів, відтепер у нас кожен власник приватного рухомого складу зможе отримувати весь комплекс необхідних послуг. Наприклад, покупцям піввагонів і зерновозів ми пропонуємо лізингові програми з придбання вагонів, наші компанії-оператори беруть вагони в орендне управління, що гарантує клієнтам стабільний дохід, а відтепер ми зможемо надавати і вагоноремонтні послуги у відмінній локації. - До речі, про локацію: чому нове депо ви вирішили розмістити саме на Дизельному заводі? - Це зручна локація насамперед для власників вагонних парків. Дизельний завод розташований у місті Кривий Ріг, – це лідируючий в Україні регіон за обсягами навантаження залізорудної сировини, вугілля, будматеріалів, тут перебувають основні логістичні маршрути залізниці. Тільки одна Криворізька Дирекція УЗ випереджає за обсягами навантаження три найбільші дирекції разом узяті – Дніпровську, Полтавську і Запорізьку. На підприємствах Криворізької дирекції залізничних перевезень вантажиться чверть усіх вантажів України! Тобто, саме тут постійно перебуває велика частина вантажного парку країни. Тому розміщення тут приватного депо дозволить власникам рухомого складу при мінімальному відволіканні вагонів від роботи здійснювати як їх планові, так і позапланові ремонтні роботи.

- Чи плануєте конкурувати з АТ «Укрзалізниця»? - Саме монополія державної компанії на ринку вагоноремонтних робіт України практично завела галузь у глухий кут, а зі збільшенням кількості приватних вагоноремонтних депо у нас нарешті з'явиться здорова конкуренція, що безумовно стимулюватиме його розвиток. Сьогодні вагоноремонтні потужності УЗ дозволяють держпідприємству ремонтувати як вагони власного (інвентарного) парку, так і приватних власників. Однак відсутність інвестицій у модернізацію інфраструктурних об'єктів, виробничих потужностей УЗ привели до системних проблем вагоноремонтних депо, серед них: кадровий голод, відсутність запасних частин, необхідних для ремонтних робіт, непередбачуваність термінів ремонтних робіт і так далі. Вже сьогодні кількість ремонтів, що здійснені на потужностях УЗ, почала скорочуватися на користь приватних депо. Якщо в 2017 році в депо УЗ ремонтувалося 64% вантажного парку країни, а в приватних і орендованих депо – лише 36%, в 2018 році – 60% і 40%, то за 7 місяців поточного року показники склали 54% і 46% відповідно. При цьому в складі УЗ функціонують 35 депо, а приватних і орендованих – всього 9. - Вагонний парк УЗ – сильно зношений: якщо процедуру продовження терміну служби вагона не скасують, то ремонтні депо УЗ будуть повністю завантажені роботою ще довгий час. На жаль, за рахунок старих вагонів стабільно поповнюється і приватний парк, що збільшує кількість звернень за ремонтами. На які обсяги розраховуєте ви? - Так, на жаль, вагонний парк УЗ сильно зношений і з кожним роком екплуатаційні витрати на його утримання зростають. Тому ця проблема, як монета, має дві сторони, з одного боку – наявність застарілого парку забезпечує роботою вагоноремонтні депо, з іншого – нарощування застарілого парку вагонів збільшує витрати УЗ на його експлуатацію, що створює умови для неефективного управління державним майном. Але найжахливіше – знищуються вагонобудівні заводи України, які не отримують замовлення, через що держбюджет втрачає сотні мільйонів гривень, зазнають втрат суміжні галузі, тисячі людей втрачають роботу і емігрують. Ми, як диверсифікований холдинг, у складі якого є вагонобудівні й вагоноремонтні потужності, вже неодноразово звертали увагу профільного міністерства, прем'єр-міністра – і просили усунути її основну причину, а саме – заборонити процедуру подовження терміну служби вагонів, яка колись була введена як тимчасова міра. Її метою було усунення гострого дефіциту вантажних вагонів. Завдання своє вона виконала, і дефіцит був усунений за рахунок імпорту списаних за кордоном вагонів. В Україну тільки минулого року було імпортовано з РФ понад 4000 вагонів з вичерпаним терміном експлуатації, а в цьому році – до прийнятого Кабміном рішення про заборону ввезення в Україну з 20 листопада 2019 р. – таких вагонів встигли завезти близько 4200 одиниць. Для розуміння: 4000 вагонів – це 36% від загальної кількості нових вагонів, побудованих в 2018 році всіма вагонобудівними заводами України. Завдяки процедурі подовження терміну служби вагона застарілі вагони отримують друге життя і курсують залізницею нашої країни ще аж до досягнення дворазового нормативного експлуатаційного терміну. Тобто, якщо, згідно з конструкторськими нормативними документами, термін експлуатації піввагона – 22 роки, працювати таким чином він зможе подвійний термін – тобто 44 роки. І таких вагонів у структурі всього парку вантажних вагонів України – 46,44%. Що стосується обсягів, то, з огляду на всі сьогоднішні реалії, ми плануємо здійснити протягом наступного року близько 2000 планових ремонтів приватних вагонів на Дизельному заводі йі Агрегатбуді. На даний момент ми вже почали підготовчу роботу зі створення на базі Дизельного заводу колісно-роликового цеху, що, сподіваємося, дозволить нам істотно збільшити обсяги вагоноремонту в майбутньому.