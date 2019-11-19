У податковій попередили про обмежений доступ до електронних сервісів 21 листопада

Державна податкова служба попереджає, що 21 листопада 2019 року з 18 до 21 год. доступ до електронних сервісів буде частково обмежено.

Про це повідомляє пресслужба ДПС. Читайте також: Платники податків цьогоріч перерахували до місцевих бюджетів майже 217 мільярдів "У зв’язку з проведенням обслуговування програмно-технічного комплексу Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДПС 21.11.2019 з 18 год. 00 хв. до 21 год. 00 хв. доступ до електронних сервісів буде частково обмежено", - йдеться в повідомленні.