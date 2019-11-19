Мінекономіки вивчає питання підвищення лімітів для ФОПів

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства вивчають питання підняття лімітів максимально можливого річного доходу, який може мати фізична особа-підприємець.

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Дмитро Романович на зустрічі з представниками громадських організацій за участі голови Мінекономіки Тимофія Милованова, інформує пресслужба відомства.

"Зараз ми вивчаємо питання підвищення лімітів для ФОПів, лібералізацію штрафних санкцій, пов’язаних із використанням РРО, запровадження мораторію на проведення перевірок. Крім того, Міністерство фінансів готує роз’яснення щодо бухгалтерського та товарного обліку, а також низки інших питань. Все це буде обговорюватись на найближчих засіданнях Координаційної Ради з питань розвитку мікропідприємництва та малого підприємництва», - сказав він.

У ході зустрічі були обговорені найбільш актуальні питання щодо використання РРО у підприємницькій діяльності та імплементації законодавчих нововведень.

Як зазначається, серед найбільш хвилюючих питань - обов'язковість ведення касового та бухгалтерського обліку, відсутність належного покриття інтернет-зв'язком, а також ризики несанкціонованого доступу до РРО.

"Сьогоднішня зустріч - це важливий крок до конструктивного діалогу між владою та підприємцями. Якщо ми об'єднаємося, будемо довіряти один одному, то спільно напрацюємо найбільш ефективну модель для ведення бізнесу в Україні. А також запропонуємо зміни до законодавства, які будуть вигідними для всіх: і для держави, і для підприємців", - зазначив Міністр.

Також Милованов підкреслив, що наразі одним з пріоритетних завдань уряду є максимальне сприяння українцям у відкритті власної справи, а також допомога представникам мікробізнесу у розширенні своєї діяльності.

Наприкінці зустрічі учасники домовились продовжити діалог за участю представників громадськості, бізнесу та інших Міністерств та відомств.