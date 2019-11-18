Гончарук візьме участь в Інвестиційному саміті ЄБРР у Лондоні

Прем‘єр-міністр Олексій Гончарук перебуватиме 21-22 листопада з робочим візитом у Лондоні, де візьме участь в Інвестиційному саміті ЄБРР для країн-членів Східного партнерства.

Про це йдеться у повідомленні на Урядовому порталі.

"Прем‘єр-міністр України Олексій Гончарук перебуватиме 21-22 листопада 2019 року з робочим візитом у Лондоні, Велика Британія. Метою візиту є участь в Інвестиційному саміті ЄБРР для країн-членів Східного партнерства, який відбудеться 22 листопада в Лондоні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Прем’єр-міністр також проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами країн-членів Східного партнерства, керівництвом ЄБРР та представниками міжнародного та британського бізнесу.

Читайте також: Малий бізнес в Україні зможе отримати фінансову підтримку за програмою ЄБРР

Окрім цього, Гончарук виступить на заході Королівського інституту міжнародних справ Chatham House «Ukraine’s Reform Agenda: Shaping the Future».