Україна вийшла ще з однієї угоди в рамках СНД

Президент Володимир Зеленський видав Указ про вихід України з Угоди про покращення розрахунків між господарськими організаціями в рамках Співдружності Незалежних Держав.

Відповідний документ №851/2019 оприлюднено на сайті глави держави.

"Відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: вийти з Угоди про заходи щодо забезпечення покращання розрахунків між господарськими організаціями держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, учиненої в м.Ташкент 15 травня 1992 року", - зазначається в Указі.

Як повідомляв Укрінформ, у лютому 2019 року Україна завершила процес виходу з координаційних органів СНД і працює над припиненням своєї участі в договорах, укладених раніше в рамках Співдружності.

17 квітня Кабінет міністрів України припинив для України дію угоди, спрямованої на зміцнення і розвиток співпраці між державами СНД у галузі стандартизації озброєння і військової техніки.

24 квітня Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо припинення дії Угоди про взаємне забезпечення збереження міждержавних секретів у галузі правової охорони винаходів та Угоди про методологічне співставлення і створення загальної статистичної бази Економічного союзу в рамках СНД.