У Раді зареєстрували законопроєкт щодо оподаткування операцій з криптоактивами

У Верховній Раді зареєстрований проєкт закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо оподаткування операцій з криптоактивами».

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Як зазначається, авторами відповідного законопроєкту №2461 є група нардепів з фракцій "Слуга народу", "Голос", "Батьківщина". Текст проєкту поки що не опублікований.

У пресслужбі Міністерства цифрової трансформації зауважують, що законопроєкт розроблений блокчейн-спільнотою, Міжфракційним депутатським об’єднанням Верховної Ради України Blockchain4Ukraine, Офісом ефективного регулювання BRDO та командою Міністерства цифрової трансформації.

"Ми впевнені, що ухвалення цього закону створить умови для початку функціонування ринку віртуальних активів у відповідності до законодавства України з врахуванням балансу інтересів суб‘єктів, що здійснюють операції з віртуальними активами, та держави, яка отримає додаткові надходження податків від операцій з віртуальними активами", - зауважують у міністерстві.

Також повідомляється, що у проєкті визначені терміни – «віртуальний актив», «криптоактив», «операція з криптоактивами», «розподілений реєстр», «токен» та «токен-актив»

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Крім того, визначено особливості оподаткування: 5 відсотків – ставка податку на доходи фізичних осіб для інвестиційного прибутку від продажу криптоактивів строком на 5 років. Інвестиційний прибуток від операцій з криптоактивами пропонують розраховувати як позитивну різницю між доходом, отриманим платником податку від продажу криптоактиву, та його вартістю, що визначається із суми документально підтверджених витрат на придбання такого криптоактиву та/або на створення такого криптоактиву.