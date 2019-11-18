МАУ повідомила про зміни в авіасполученні Запоріжжя-Бориспіль

З 18 листопада Міжнародні авіалінії України скасовують два рейси між Запоріжжям та київським аеропортом "Бориспіль".

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook пресслужба КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя».

«З 18 листопада керівництво авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» прийняло рішення скасувати рейси PS088 (Запоріжжя-Бориспіль) та PS087 (Бориспіль-Запоріжжя). Просимо звернути увагу на ці зміни і врахувати їх у плануванні подорожей із запорізького аеропорту», - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними МАУ, компанія продовжує виконувати щодений рейс із Запоріжжя до Києва. Виліт із запорізького аеропорту о 06:55, у зворотньому напрямку літак відправляється о 20:10.

Як раніше повідомлялось, авіакомпанія "Мотор Січ" припинила виконувати рейси зі Львова та Одеси та зосередилась на запорізькому летовищі.