Фонд гарантування продає пул активів двох банків за 500 мільйонів
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
"20 грудня у системі ProZorro.Продажі, відбудеться аукціон з продажу пулу активів юридичних осіб, що перебувають на балансі двох неплатоспроможних банків. А саме: АТ «ВТБ Банк» та АТ «Дельта Банк». Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону", - йдеться в повідомленні.
Стартова ціна пулу – 500 млн грн.
У Фонді гарантування зазначають, що до складу пулу увійшли права вимоги за 41 кредитом юридичних осіб. Середня прострочена заборгованість за кредитами – 7 років. Загальна заборгованість за договорами склала 2 403 млн грн. За 37 кредитами тривають судові провадження, 13 кредитів перебувають на опрацюванні Державної виконавчої служби.
Значна частина кредитів не забезпечені заставою. Проте кілька з них мають у заставі комерційну нерухомість, зокрема в Одеській та Полтавській областях. У забезпеченні за іншими: цінні папери, товари в обороті, фінансова порука, майнові права, обладнання.
Пул був сформований за календарним підходом. Тобто до його складу увійшли активи, що попередньо виставлялись на індивідуальні торги, але не були викуплені.