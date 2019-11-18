Фонд гарантування продає пул активів двох банків за 500 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 20 грудня 2019 року продає пул активів юридичних осіб, що перебувають на балансі двох неплатоспроможних банків за стартовою ціною 500 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"20 грудня у системі ProZorro.Продажі, відбудеться аукціон з продажу пулу активів юридичних осіб, що перебувають на балансі двох неплатоспроможних банків. А саме: АТ «ВТБ Банк» та АТ «Дельта Банк». Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону", - йдеться в повідомленні.

Стартова ціна пулу – 500 млн грн.

У Фонді гарантування зазначають, що до складу пулу увійшли права вимоги за 41 кредитом юридичних осіб. Середня прострочена заборгованість за кредитами – 7 років. Загальна заборгованість за договорами склала 2 403 млн грн. За 37 кредитами тривають судові провадження, 13 кредитів перебувають на опрацюванні Державної виконавчої служби.

Значна частина кредитів не забезпечені заставою. Проте кілька з них мають у заставі комерційну нерухомість, зокрема в Одеській та Полтавській областях. У забезпеченні за іншими: цінні папери, товари в обороті, фінансова порука, майнові права, обладнання.

Пул був сформований за календарним підходом. Тобто до його складу увійшли активи, що попередньо виставлялись на індивідуальні торги, але не були викуплені.