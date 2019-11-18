Нацбанк хоче дозволити зняття готівки з карток у касах магазинів

Держателі платіжних карток зможуть отримувати готівку з кас торговельних підприємств, громадського харчування та послуг, що застосовують реєстратори розрахункових операцій.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк пропонує надати можливість держателям електронних платіжних засобів (наприклад, платіжних карток) у разі потреби отримувати готівку з кас підприємств торгівлі, громадського харчування та послуг, що застосовують реєстратори розрахункових операцій (з відповідною реєстрацією). Також йдеться про оптимізацію норм щодо обліку таких операцій", - зазначили в НБУ.

У регуляторі зауважили, що таке рішення сприятиме зменшенню тінізації економіки, подальшому розвитку безготівкового сегменту та зростанню фінансової інклюзії громадян загалом.

Відповідні норми також містить ухвалений Верховною Радою Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг”.

Крім того, Національний банк урегулює питання щодо здійснення операцій з готівкою для подальшого переказу коштів суб’єктами господарювання, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги (на підставі виданої Національним банком ліцензії на здійснення таких операцій). Це відповідає нормам Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

Про це йдеться у проєкті постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" (далі – проєкт Постанови), що пропонується для громадського обговорення.

Зауваження та пропозиції до проєкту Постанови приймаються до 15 грудня 2019 року на поштову або електронну адресу Національного банку України.

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Як відомо, раніше Національний банк змінив порядок ведення касових операцій у національній валюті та врегулював питання щодо: визначення суб’єктом господарювання місця та способу зберігання своїми відокремленими підрозділами щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі; порядку використання суб’єктами господарювання електронного підпису та печатки; надання суб’єктами господарювання на запит банку підтвердних документів, на підставі яких здійснюються готівкові розрахунки, що необхідні банку для вивчення клієнта з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

Такі норми містить постанова Правління Національного банку України від 7 листопада 2019 № 131 "Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" , що набрала чинності 12 листопада 2019 року.