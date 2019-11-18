Депутати пропонують звільнити українців від податків з депозитів

Депутати пропонують звільнити від оподаткування податком на доходи фізичних осіб депозитні вклади населення.

Про це йдеться у законопроєкті №2422 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування депозитних вкладів населення», зареєстрованому у Верховній Раді.

Згідно з документом, Податковий кодекс пропонується доповнити такою нормою:

"0 відсотків - для процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, на вклад (депозит) у кредитних спілках та процентного або дисконтного доходу за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом”.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що з 1 січня 2017 року Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21 грудня 2016 року №1797-VIII передбачено, що основна ставка податку на доходи від депозиту встановлюється на рівні 18%. Крім того, кожний банківський вкладник зобов’язаний сплатити ще 1,5% військового збору.

Такі законодавчі новели суперечать концепції відновлення банківської системи та повернення до неї капіталів, вважають автори законопроєкту. Метою та завданням документа є зняття податкового тягаря з фізичних осіб – вкладників банків, створення додаткових умов для залучення коштів у банківську систему України від населення.

Як повідомлялось, податок на відсотки за депозитами діє в Україні з 2014 року: тоді було встановлено податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) на «отримання пасивних доходів» громадян в розмірі 15%.

У 2015 році ставка ПДФО на відсотки за депозитом зросла з 15% до 20%. Також введено новий вид податку — військовий збір в 1,5%. З 2016 року і до цього дня ставка податку на відсотки за депозитом становить 18%. Також сплачується військовий збір в розмірі 1,5%. Тобто сумарно вкладник платить до держбюджету 19,5% доходу за депозитом.