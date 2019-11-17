Милованов назвав п'ять напрямків роботи на посаді міністра

Милованов за чотири роки каденції на посаді міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства планує реформувати ринок праці, боротися з монополіями, розвивати міжнародну торгівлю, сприяти інвестиціям, розвивати село і ринок АПК.

Про це він сказав в інтерв'ю "Прямому".

"Перший напрямок для мене найважливіший — це реформа ринку праці. Менше структурного безробіття, більш швидко люди знаходять роботу, підвищення кваліфікації, професіоналізація тощо. Другий — це антимонопольна політика: щоб у нас було менше монополій, а більше конкуренції на ринку. Третій — це експорт і імпорт, міжнародна торгівля: щоб ми були більш успішні за рахунок експорту. Четвертий — це все, що пов’язано з державною власністю, з управлянням, а також з інвестиціями і бізнес-кліматом, тобто з приватним ринком", - розповів Милованов.

П'ятий напрямок - ринок землі, "продовольча безпека", "безпека харчування", а також "розвиток села".

"Я хочу, щоб ми продумали стратегічно, як ми будемо розвивати агро", - сказав Милованов.

Як повідомлялося, Тимофій Милованов 29 серпня 2019 року був призначений міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.