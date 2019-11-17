Милованов назвав п'ять напрямків роботи на посаді міністра

Милованов назвав п'ять напрямків роботи на посаді міністра

Укрінформ
Милованов за чотири роки каденції на посаді міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства планує реформувати ринок праці, боротися з монополіями, розвивати міжнародну торгівлю, сприяти інвестиціям, розвивати село і ринок АПК.

Про це він сказав в інтерв'ю "Прямому".

"Перший напрямок для мене найважливіший — це реформа ринку праці. Менше структурного безробіття, більш швидко люди знаходять роботу, підвищення кваліфікації, професіоналізація тощо. Другий — це антимонопольна політика: щоб у нас було менше монополій, а більше конкуренції на ринку. Третій — це експорт і імпорт, міжнародна торгівля: щоб ми були більш успішні за рахунок експорту. Четвертий — це все, що пов’язано з державною власністю, з управлянням, а також з інвестиціями і бізнес-кліматом, тобто з приватним ринком", - розповів Милованов.

П'ятий напрямок - ринок землі, "продовольча безпека", "безпека харчування", а також "розвиток села".

"Я хочу, щоб ми продумали стратегічно, як ми будемо розвивати агро", - сказав Милованов.

Читайте також: Милованов назвав об'єкти, які не можна приватизовувати

Як повідомлялося, Тимофій Милованов 29 серпня 2019 року був призначений міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-