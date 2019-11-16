Малий бізнес в Україні зможе отримати фінансову підтримку за програмою ЄБРР

Представники малого бізнесу в Україні зможуть скористатися новими фінансовими можливостями у розмірі до 120 мільйонів євро у рамках програми, що її організували ЄС, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та його банки-партнери.

Про це повідомляє Представництво ЄС в Україні.

“Нові кошти у місцевій валюті забезпечать еквівалент розміром майже у 70 мільйонів євро у рамках ініціативи EU4Business. Кошти надаватимуть місцевому малому бізнесу задля здійснення інвестицій та використання оборотного капіталу. Малі та середні підприємства рухають вперед місцеву економіку та забезпечують майже 80% робочих місць в країні. Кредити у місцевій валюті захистять їх від нестабільності обмінного курсу”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, мета ініціативи EU4Business – поліпшити доступ малих і середніх підприємств України до фінансів і бізнесових знань за допомогою консультаційних послуг, фінансування та навчання. Також ініціатива допомагає бізнесу створювати робочі місця, надаючи йому нові навички та підтримуючи його амбіції з експорту своєї продукції на найбільший сусідній ринок, а саме єдиний ринок ЄС, який нараховує понад 500 мільйонів споживачів.

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У Представництві ЄЄ також повідомили, що три місцеві банки вже стали учасниками програми. Очікується, що у майбутньому до неї доєднається ще більша кількість місцевих фінансових інституцій.