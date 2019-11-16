Гончарук обговорив із місією МВФ нову трирічну програму розширеного фінансування

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук та міністр фінансів України Оксана Маркарова зустрілися з керівником місії Міжнародного валютного фонду в Україні Роном ван Роденом та економістом місії Габором Пулою.

Під час зустрічі сторони обговорили умови відкриття нової 3-річної програми розширеного фінансування, повідомляє в суботу Урядовий портал.

“Україна продемонструвала та продовжує демонструвати швидке та успішне втілення реформ, задекларованих Президентом, нашим урядом і парламентом. Протягом останніх тижнів український парламент ухвалив за основу проєкт закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, а також ухвалив за основу та в цілому закон про анбандлінг. Останній вже підписав Президент. Відтак ми сподіваємося на узгодження нової довгострокової програми розширеного фінансування, яка підтримає наші зусилля, спрямовані на прискорення економічного зростання”, - сказав Прем’єр-міністр.

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Як зазначається, керівник місії МВФ відзначив важливість реформ, які українська влада успішно провела впродовж останнього часу, та висловив сподівання на підтримку та прискорення їхнього темпу.

Фото: Урядовий портал.