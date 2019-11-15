Завод “Маяк” хотіли продати за вдвічі заниженою ціною - прокуратура

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

«За клопотанням прокуратури міста Києва Голосіївським районним судом м. Києва накладено арешт на державний майновий комплекс Акціонерного товариства «Завод «Маяк» ДК «Укроборонпром» загальною площею близько 20 тис. кв м. для недопущення його продажу на торгах ДП СЕТАМ за заниженою початковою вартістю», - йдеться у повідомленні.

У ході розслідування кримінального провадження за фактом організації шахрайської схеми з продажу майна ПАТ «Завод Маяк» установлено, що колишній посадовець підприємства за винагороду обіцяв представнику комерційної структури сприяння у придбанні вказаного комплексу через електронну систему торгів ДП «СЕТАМ» за близько 60 млн гривень, що за його словами, двічі менше, ніж реальна вартість об’єкту.

Шахрайську схему було викрито, а її організатора затримано, додали у прокуратурі.

Разом з тим, під час досудового розслідування з’ясувалось, що Державною виконавчою службою шляхом примусового продажу через ДП СЕТАМ вищевказаний майновий комплекс виставлено на торги з початковою вартістю 62 млн грн.

З метою перевірки законності такого відчуження, а також перевірки даних про можливе штучне заниження вартості цього об’єкту, прокуратура міста Києва звернулась до суду з клопотанням про арешт майнового комплексу, яке судом задоволено.