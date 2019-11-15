В Україні зросли обсяги вантажоперевезень морським транспортом

За січень-вересень 2019 року морський транспорт України збільшив обсяги вантажоперевезень на 13,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За три квартали 2019 року морським транспортом України було перевезено 1,59 млн тонн вантажів, що на 13,6% більше, ніж за аналогічний період 2018 року; в тому числі у закордонному сполученні було перевезено 794,6 тис. тонн вантажів (на 15,2% менше), у внутрішньому — 794,1 тис. тонн (на 71,9% більше).

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Найбільша частка перевезеного морським транспортом у січні-вересні 2019 року припадає на чорні метали (741,4 тис. тонн), на другому місці – зерно (445,4 тис. тонн), на третьому – будівельні вантажі (52,8 тис. тонн).

Як повідомлялось, за даними Держстату, за 9 місяців 2018 року морським транспортом України було перевезено близько 1,4 млн тонн вантажів, що на 18% менше, ніж за аналогічний період 2017 року.