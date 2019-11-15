Кабмін сьогодні призначить нового керівника Укравтодору

Кабінет міністрів збереться на засідання у п'ятницю,15 листопада. На ньому уряд планує призначити нового керівника Укравтодору.

Про це заявив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук в ефірі "1+1".

"Я думаю, що сьогодні ми призначимо керівника Укравтодору, людину професійну і патріотичну, чесну... Це він, я не буде поки що анонсувати. Буде засідання уряду, приймемо рішення", - сказав Гончарук.

Він додав, що давно знає майбутнього керівника Укравтодору і переконаний, що він чесний і працюватиме на український народ.

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Гончарук також зауважив, що в Укравтодорі досі крадуть і є багато відкритих кримінальних справ щодо цього.