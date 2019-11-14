Рада підтримала нову модель управління державним боргом

Операційна діяльність щодо держборгу переходить до новоствореного Боргового агентства України, а Міністерство фінансів буде визначати лише стратегічні цілі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Facebook.

"Сьогодні, 14 листопада, Верховна Рада в другому читанні та в цілому схвалила проєкт закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (реєстраційний №2144), яким, у тому числі, передбачається створення Боргового агентства України. На даний момент повноваження з формування та реалізації управління державним боргом та гарантованим державою боргом повністю відносяться до компетенції Міністерства фінансів, яке виконує свої функції в рамках діючого законодавства та затвердженої Урядом Стратегії управління державним боргом. Така модель є дієвою, проте її ефективність стримується необхідністю тривалого погодження управлінських рішень <...>", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що перехід до принципово нового для України формату управління державним боргом дозволить досягти відразу трьох цілей. По-перше, працюючи як окремий центральний орган виконавчої влади, Боргове агентство не буде залежати від політичних чинників, що важливо для підвищення довіри інвесторів та прогнозованості процесів управління державним боргом в довгостроковій перспективі.

По-друге, інституційна спроможність Боргового агентства дасть змогу більш комплексно та ефективно застосовувати інструменти з управління державним боргом. У Мінфіні стверджують, що завдяки цьому потреби Уряду в фінансових ресурсах "будуть забезпечуватись на найбільш вигідніших для країни умовах та з урахуванням довгострокових ризиків".

По-третє, Боргове агентство зможе використовувати вдосконалені механізми управління ліквідністю, застосовуючи найсучасніші ринкові інструменти. Це в свою чергу, дозволить уникнути криз ліквідності та платоспроможності на початку бюджетних періодів, ефективно використовуючи тимчасово вільні кошти.

З прийняттям закону в цілому, Міністерство фінансів управління буде визначати лише стратегічні цілі для Боргового агентства через розробку та затвердження відповідної стратегії.

«Створення Боргового агентства – відповідь на вимоги часу та наслідок виваженого аналізу поточної ситуації, що відповідає найкращим міжнародним практикам», – прокоментував заступник міністра фінансів Василь Шкураков.

У Мінфіні додали, що підтримана сьогодні Верховною Радою модель управління державним боргом десятиліттями успішно функціонує в таких розвинених країнах Європейського союзу, як Австрія, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Швеція та ін.