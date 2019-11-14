Рада передала частину акцизів на пальне до місцевих бюджетів

Рада передала частину акцизів на пальне до місцевих бюджетів

Укрінформ
Верховна Рада України ухвалила правку до Бюджетного кодексу України щодо передачі частини акцизів на пальне до джерел фінансування місцевих бюджетів, внаслідок чого фінансування Дорожнього фонду у 2020 році скоротиться майже на 8 млрд гривень.

За відповідну правку №2144 до проєкту закону “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України” проголосувало 275 народних депутатів України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За виключенням того, що тільки що депутати проголосували - відправити на місцеві бюджети близько 8 мільярдів - решта (акцизного податку на пальне у 2020 році - ред.) піде на Дорожній фонд”, - сказала міністр фінансів Оксана Маркарова.

Відповідно до ухваленої правки до Бюджетного кодексу, 13,44% акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44% акцизного податку із ввезеного на митну територію України пального зараховуватимуться до бюджетів місцевого самоврядування.

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Як повідомляв Укрінформ, 5 листопада під час презентації проєкту держбюджету на 2020 рік, підготовленого до другого читання, Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що у держбюджеті на наступний рік закладено рекордний обсяг фінансування Дорожнього фонду - 73,7 млрд гривень.

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