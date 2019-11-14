Бюджет-2020 зробить комфортнішим життя кожного українця — Гончарук

Ухвалений Верховною Радою державний бюджет на 2020 рік зробить комфортнішим життя кожного українця.

Таке переконання висловив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук на своїй сторінці у Facebook.

"Новий день — нова перемога... Ми в уряді впевнені, що бюджет розвитку та безпеки людей вже найближчим часом зробить комфортнішим життя кожного українця: від немовляти до людини поважного віку", - написав Гончарук.

За його словами, уряд у цьому контексті робитиме конкретні кроки для досягнення конкретних результатів, зокрема у сфері медицини.

"По-справжньому безкоштовні пологи, лікування інсультів, інфарктів та лікування немовлят в рамках програми медгарантій. Ще більше карет "швидкої" плюс відкриття у кожній області України відділень екстреної допомоги для зменшення часу очікування приїзду на виклики", - зауважив керівник уряду.

Крім того, зазначив він, переміщення Україною стане швидшим, комфортнішим і безпечнішим.

"Так, на наступний рік ми заклали рекордну суму коштів на розвиток інфраструктури. Передбачено й розвиток та підтримку у належному стані українських аеропортів та мостів", - додав Прем'єр-міністр.

Він також зауважив, що планується створення одного з важливих інструментів освіти – програми "Спроможна школа для кращих результатів", що має на меті підвищення якості освіти у маленьких містах і селах.

"Мотивація для молодих учителів із 10-річним досвідом у вигляді щорічної фінансової підтримки – 21 тис. грн", - додав Гончарук.

Як повідомлялося, 14 листопада Верховна Рада ухвалила закон "Про Державний бюджет України на 2020 рік". Зокрема, у держбюджеті-2020 передбачені доходи в сумі 1 093, 67 млрд грн, у тому числі доходи загального фонду – 974,7 млрд грн та доходи спеціального фонду – 119,0 млрд грн.

Видатки передбачені в сумі 1 180,1 млрд грн, у тому числі видатки загального фонду – 1 052, 2 млрд грн та видатки спеціального фонду – 127, 9 млрд грн.

Фото: Гончарук, ФБ