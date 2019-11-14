Зеленський закликає австрійський бізнес інвестувати в Україну

Президент Володимир Зеленський розповів федеральному міністру європейських, інтеграційних та закордонних справ Республіки Австрія Александру Шалленбергу про роботу української влади на Донбасі та висловив сподівання щодо збереження санкцій проти Росії.

Про це йшлося під час зустрічі посадовців, повідомляє пресслужба глави держави.

“Президент висловив сподівання, що новий уряд Австрії продовжуватиме підтримку України в питаннях протидії російській агресії та збереження режиму санкцій проти РФ. Володимир Зеленський ознайомив співрозмовника з останніми кроками української влади для мирного врегулювання ситуації на сході України”, - ідеться в повідомленні.

Глава держави подякував за нещодавнє рішення Федерального уряду Австрії виділити 1 млн євро для покращення гуманітарної ситуації на Донбасі.

Зазначається, що було також відзначено важливу підтримку з боку Австрії у впровадженні внутрішніх реформ в Україні та реалізації курсу європейської інтеграції.

Крім того, Президент закликав австрійський бізнес збільшувати інвестиції в українську економіку, які наразі сягають понад 1,16 млрд дол. США.

Водночас в ОП додали, що Зеленський також прийняв передане запрошення Федерального Президента Республіки Австрія Александра ван дер Беллена здійснити офіційний візит до Австрії.

Фото: www.president.gov.ua