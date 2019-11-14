Зеленський закликає австрійський бізнес інвестувати в Україну
Про це йшлося під час зустрічі посадовців, повідомляє пресслужба глави держави.
“Президент висловив сподівання, що новий уряд Австрії продовжуватиме підтримку України в питаннях протидії російській агресії та збереження режиму санкцій проти РФ. Володимир Зеленський ознайомив співрозмовника з останніми кроками української влади для мирного врегулювання ситуації на сході України”, - ідеться в повідомленні.
Глава держави подякував за нещодавнє рішення Федерального уряду Австрії виділити 1 млн євро для покращення гуманітарної ситуації на Донбасі.
Зазначається, що було також відзначено важливу підтримку з боку Австрії у впровадженні внутрішніх реформ в Україні та реалізації курсу європейської інтеграції.
Крім того, Президент закликав австрійський бізнес збільшувати інвестиції в українську економіку, які наразі сягають понад 1,16 млрд дол. США.
Водночас в ОП додали, що Зеленський також прийняв передане запрошення Федерального Президента Республіки Австрія Александра ван дер Беллена здійснити офіційний візит до Австрії.
Фото: www.president.gov.ua