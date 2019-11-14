Криклій повідомив, де братимуть кошти для купівлі вагонів

Для купівлі пасажирських і вантажних вагонів залучатимуться кредити Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю LIGA.net

"Будемо залучати ресурс за рахунок кредитів ЄБРР як на пасажирські, так і вантажні вагони. Плюс, частину коштів від IPО зможемо конвертувати в грошовий вираз", - сказав Криклій.

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Як повідомлялося, 29 жовтня 2019 року Міністерство інфраструктури України, ЄБРР і Укрзалізниця підписали угоду про початок процедури первинного публічного розміщення акцій (IPO) компанії.