У проєкті бюджету передбачили 140 мільйонів на видобуток урану в Україні

На підтримку програми зі збільшення видобутку урану в Україні у проєкті держбюджету на 2020 рік передбачено 140 млн грн.

Про це повідомляє міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель у Facebook.

"Нова інвестиційна програма передбачає виділення 140 млн грн на збільшення видобутку вітчизняного урану", - сказав Оржель.

За його словами, вкладення коштів у видобуток урану допоможе зменшити енергетичну залежність України та створювати додаткову вартість.

"Ми одна з найбагатших країн за покладами урану, проте 60% потреб для атомної енергетики імпортуємо", - зазначив міністр.

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Як повідомляв Укрінформ, у листопаді 2019 року стало відомо, що ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” не приєднуватимуть до ДП "НАЕК "Енергоатом". Для здійснення державно-приватного партнерства у галузі видобування урану Мінекоенерго шукатиме приватного партнера.