Уряд збільшив фінансування природоохоронних заходів на 73 мільйони

У проєкті бюджету на 2020 рік передбачено 450 млн грн на природоохоронні заходи - це на 73 млн грн більше, ніж цьогоріч.

Про це написав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель у Facebook.

"У проєкті бюджету на 2020 рік передбачено 450 млн грн на природоохоронні заходи, що на 73 млн грн більше, ніж у бюджеті 2019 року. Початок осені показав, що у держави фактично відсутнє сучасне обладнання для вимірювання якості повітря. Тому це буде одним з напрямів, куди ми плануємо направити кошти", - написав Оржель.

Крім того, за його словами, без уваги не залишаться утилізація непридатних, заборонених до використання хімічних засобів для рослин, небезпечних відходів, реформа екоінспекції та робота над винесенням в натуру меж об’єктів природно-заповідного фонду. Витрати на збереження природного заповідного фонду збільшили на 44 млн.

"Наша природа - це національне багатство і ми зобов’язані зберегти її для майбутніх поколінь. З цією метою в проєкті бюджету 2020 закладено 435 млн грн, що на 44 млн грн більше, ніж у попередньому році", - зазначив міністр.

Також буде виділено 182 млн грн на протипаводкові заходи, щоб захистити людей від стихій.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на засіданні в четвер, поряд з іншими питаннями, планує розглянути в другому читанні законопроєкт №2000 "Про Державний бюджет України на 2020 рік".