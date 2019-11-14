Вилов риби у Чорному морі цьогоріч збільшився на 63%

Промисловий вилов риби та інших водних біоресурсів у Чорному морі за січень-жовтень 2019 року збільшився на 63% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства рибного господарства України.

“За 10 місяців 2019 року загальний промисловий вилов риби та інших водних біоресурсів у Чорному морі збільшився на 63% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Так, протягом січня-жовтня українські рибалки виловили у цій водоймі понад 12,8 тис. тонн риби та інших водних біоресурсів. За той самий період 2018 року цей показник склав 7,8 тис. тонн”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що загальний промисловий вилов риби та інших водних біоресурсів в Україні з початку 2019 року сягнув майже 34 тис. тонн. У Чорному морі було виловлено 12,802 тис. тонн (на 63% більше, ніж у січні-жовтні 2018 року); у Азовському – 7,318 тис. тонн (на 49% менше); у Причорноморських лиманах – 64 тонни (на 83% менше); у річці Дунай – 537 тонн (на 125% більше); у пониззі ріки Дністер з лиманом та Кучурганському водосховищі – 1,437 тис. тонн (на 41% більше); у Дніпро-Бузькій естуарній системі – 1,301 тис. тонн (на 11% менше); у водосховищах ріки Дніпро – 10,311 тис. тонн (на 8% більше); у інших водоймах – 180 тонн (на 6% більше).

Найбільше протягом січня-жовтня виловлено таких водних біоресурсів: рапани – 10,057 тис. тонн; бичка – 6,254 тис. тонн; карася сріблястого – 4,757 тис. тонн; ляща – 1,888 тис. тонн; плітки – 1,774 тис. тонн; шпротів – 1,262 тис. тонн; тюльки та верховодки – 1,210 тис. тонн; плоскирки – 1,061 тис. тонн; рослиноїдних видів риб – 801 тонну; креветки – 701 тонну; оселедця чорноморського – 447 тонн.