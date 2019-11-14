Ми зробили ще один крок, який допоможе знизити рейдерство в Україні

Одним із способів рейдерства нерухомості є злам комп'ютерів реєстраторів (наприклад, нотаріусів)

Заразивши комп'ютер реєстратора, зловмисник від його імені переписує майно жертви.

(До речі, привіт всім, хто вважає, що цифрові підписи на "захищених носіях" — це надійно. Сподіваюся, до цих "флешек" ми ще доберемося).

Цікаво, що якщо ніякого зламу не було і реєстратор сам зробив незаконнe дію, він міг завжди сказати, що його комп'ютер зламали.

Для боротьби з цією проблемою держава планувала змусити реєстраторів купувати якийсь складний програмно-апаратний комплекс і встановлювати його на кожен комп'ютер... Це були б не аби-які витрати.

Мені ця ситуація нагадала Інтернет-банки 10-річної давнини. Тоді люди ставали жертвами вірусів і втрачали гроші, а банки постійно просили їх оновлювати антивіруси. Але потім відсоток шахрайств різко впав. Чому? Правильно, завдяки другому фактору авторизації, або, простіше, SMS-паролям.

Приблизно з такими аргументами я переконав колег згорнути дорогу програму захисту та замість цього зробити другий фактор авторизації. Хіба що замість витрат грошей на SMS-паролі я запропонував Google Authentificator. На щастя, він безкоштовний.

Тепер для проведення будь-якої дії реєстратору потрібно буде скористатися не тільки своїм електронним підписом, а й ввести код зі свого смартфона. Зламати і комп’ютер, і смартфон одночасно фактично неможливо.

І ось, нарешті, ми виставили цю доробку у бій. Не минуло й трьох місяців! Хоч я у вересні, недосвідчений, думав, що можна це зробити за 2 тижні…

Поки що другий фактор є опцією (користуючись нагодою, запрошую всіх реєстраторів негайно її активувати!). Але я сподіваюся, що незабаром Мін'юст зробить його обов'язковим для всіх без винятку.

Дмитро Дубілет

Fb