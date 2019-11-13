Мінінфраструктури сприятиме розслідуванню діяльності екскерівника порту "Южний"

Діяльність колишнього виконувача обов’язків директора порту "Южний" Анатолія Яблунівського мають розслідувати правоохоронні органи.

Про це повідомляється на сайті Міністерства інфраструктури.

"Оцінку діяльності Анатолія Яблунівського як виконувача обов’язків директора порту мають дати правоохоронні органи. Міністерство інфраструктури сприятиме у розслідування всіх фактів. Будь-які спроби порушити чинне законодавство, паралізувати роботу порту чи іншим чином негативно вплинути на роботу стратегічного об’єкту будуть зупинені відповідно до закону", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Міністерство інфраструктури продовжуватиме очищення портової сфери, незважаючи на тиск осіб, які зацікавлені у дестабілізації роботи українських портів.

Як повідомлялося, Яблунівський був призначений керівником порту «Южний» 23 червня 2018 року.

4 листопада 2019 року Міністерство інфраструктури України звільнило Яблунівського.