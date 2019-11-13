Мінінфраструктури сприятиме розслідуванню діяльності екскерівника порту "Южний"
Про це повідомляється на сайті Міністерства інфраструктури.
"Оцінку діяльності Анатолія Яблунівського як виконувача обов’язків директора порту мають дати правоохоронні органи. Міністерство інфраструктури сприятиме у розслідування всіх фактів. Будь-які спроби порушити чинне законодавство, паралізувати роботу порту чи іншим чином негативно вплинути на роботу стратегічного об’єкту будуть зупинені відповідно до закону", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що Міністерство інфраструктури продовжуватиме очищення портової сфери, незважаючи на тиск осіб, які зацікавлені у дестабілізації роботи українських портів.
Як повідомлялося, Яблунівський був призначений керівником порту «Южний» 23 червня 2018 року.
4 листопада 2019 року Міністерство інфраструктури України звільнило Яблунівського.