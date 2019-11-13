Україна експортувала першу партію яловичини у Китай

До Китаю відправлено першу партію української яловичини.

Про це заявила тимчасово виконуюча обов'язки голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту cпоживачів Ольга Шевченко, повідомляє пресслужба відомства.

"Перша партія вітчизняної яловичини відправлена з України до Китайської Народної Республіки", - сказала Шевченко.

За її словами, поставкам першої партії замороженої яловичини до Китаю передувала значна підготовча робота.

"Ми довго йшли для того, аби відкрити китайський ринок для української яловичини. <...>. Китайські колеги провели інспектування наших підприємств та аудит державної системи контрою в Україні. Результатами цього стало погодження міжнародного ветеринарного сертифікату на експорт замороженої яловичини до Китаю та затвердження переліку українських компаній, які можуть поставляти цю продукцію до КНР", - нагадала очільниця відомства.

Вона висловила сподівання, що українська делегація, яка незабаром перебуватиме з візитом у КНР, зможе переконатися, що українська яловичина уже на прилавках китайських магазинів.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні 2019 року Україна та Китай оприлюднили міжнародний ветеринарний сертифікат для експорту замороженої яловичини.

За словами заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тараса Качки, до кінця цього року уряд планує завершити перемовини з китайськими урядовими організаціями про відкриття експорту до Китаю української курятини.