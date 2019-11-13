Фонд держмайна створював "теплі умови" для майданчиків з оцінки - АМКУ

В Антимонопольному комітеті України дійшли висновку, що умови для порушення антиконкурентного законодавства в діяльності авторизованих електронних майданчиків, які працюють з Єдиною базою даних звітів про оцінку, були створені Фондом державного майна, і зобов'язали відомство припинити порушення.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ з посиланням на рішення у справі проти ФДМУ, ухвалене 12 листопада 2019 року.

"20.06.2019 рішенням Комітету дії операторів АЕМ, які полягали у встановленні та застосуванні протягом серпня – жовтня 2018 року однакових цін на послуги з передавання/отримання інформації з Єдиної бази звітів про оцінку, визнано порушенням у вигляді антиконкурентних узгоджених дій шляхом вчинення суб’єктами господарювання схожих дій", - йдеться у повідомленні.

Однак Фондом державного майна "не було вчинено жодних дій, які б сприяли вирішенню ситуації, що склалася".

Тому, заявили у пресслужбі, 12 листопада 2019 року Антимонопольний комітет України ухвалив рішення у справі проти Фонду державного майна України, який створював "теплі умови" для електронних майданчиків.

"Рішенням Комітету визнано дії Фонду державного майна України, які полягають у створенні умов для вчинення операторами авторизованих електронних майданчиків <...> порушень законодавства про захист економічної конкуренції, порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим статтею 17 та пунктом 7 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції». Відповідача зобов’язано припинити порушення", - підсумували в Комітеті.

Зокрема, АМКУ з'ясував, що "положення Податкового кодексу України не містили зазначень про платність послуг майданчиків, які фактично полягали у переданні інформації до Єдиної бази (для оцінювачів) та перевірці наявності її там (для нотаріусів)".

Однак ФДМУ провів процедуру закупівлі послуг з проєктування, розробки, впровадження та супроводження інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдина база даних звітів про оцінку», "в тендерній документації до якої закладено обов’язок суб’єктів оціночної діяльності та нотаріусів укладати цивільно-правові угоди з авторизованими електронними майданчиками (АЕМ) з метою отримання доступу до Єдиної бази".

Крім того, наголошують в АМКУ, накази Фонду держмайна щодо порядку ведення Єдиної бази та порядку авторизації електронних майданчиків не відповідали чинній на той час редакції постанови Кабінету міністрів від 21 серпня 2014 року №358.

Як повідомляв Укрінформ, авторизовані електронні майданчики виникли в Україні наприкінці 2017 року під час прийняття держбюджету на 2018 рік. Так, одна з поправок до Податкового кодексу передбачала появу посередників у процесі внесення звіту про оцінку нерухомості в Єдину базу.

Ще наприкінці липня 2018 року Антимонопольний комітет розпочав перевірку Фонду держмайна щодо дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час створення, впровадження та функціонування єдиної бази звітів про оцінку та підключення до неї електронних майданчиків.

У жовтні 2019 року в парламенті виник скандал після того, як профільний комітет фактично відмовився усувати посередників з ринку оцінки майна. Членів комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики від "Слуги народу" звинуватили в отриманні хабарів, оскільки за відповідний законопроєкт №2047 проголосували лише п'ятеро з них, і, таким чином, прийняття документа на комітеті було провалено.

Тоді ж з’явилася інформація про те, що дехто з депутатів отримав по 30 тис. доларів хабаря за те, що не голосуватиме за законопроєкт.

23 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо можливого отримання хабаря у розмірі 30 тис. доларів 11 депутатами від «Слуги народу». А Президент Володимир Зеленський заявив, що всі члени комітету повинні пройти перевірку на поліграфі.

Верховна Рада 12 листопада ухвалила у першому читанні законопроєкт №2047-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості та прозорості реалізації майна". Законопроєкт передбачає, що з 1 січня 2020 року запроваджується нова, значно спрощена модель оцінки об’єктів нерухомості, що дозволить проводити автоматичну оцінку в максимально короткі строки та прискорить процедуру укладення правочинів із нерухомістю.

Проєктом передбачається, що нотаріуси отримають право безоплатного доступу до Єдиної бази для перевірки довідок та звітів про оцінку об’єктів нерухомості.

Очікується, що плата за формування довідки за одну операцію становитиме 2,5% від прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленої на 1 січня календарного року, а плата за реєстрацію звітів про оцінку та інформації з них до Єдиної бази звітів про оцінку — 10%. Ці кошти в розмірі близько 300 грн спрямовуватимуться до державного бюджету замість 1800 грн, які нині стягують за аналогічні операції на користь приватних електронних майданчиків.