Уряд працює над ефективними механізмами для відкритого ринку землі - Федоров

Уряд працює над створенням ефективних механізмів для відкритого ринку землі і упорядкуванням відносин у цій сфері.

Про це віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав у Facebook.

"Для відкритого ринку землі необхідні прозорі, ефективні та зручні для людини механізми, які зможуть упорядкувати сферу земельних відносин. Реєстри, дозволи, довідкова інформація — держава має надавати всі послуги без участі чиновників. Саме про це «Держава в смартфоні», ініційована Президентом. Наш уряд активно працює над цим", - зазначив Федоров.

Він додав, що за різними оцінками, тіньовий ринок землі сягає понад 10 мільярдів гривень.

Крім того, Федоров зауважив, що Міністерство цифрової трансформації працює одночасно над запуском понад 90 проєктів у сфері діджиталізації, значна частина з яких — частина земельної реформи.