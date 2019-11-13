Уряд працює над ефективними механізмами для відкритого ринку землі - Федоров

Уряд працює над ефективними механізмами для відкритого ринку землі - Федоров

Укрінформ
Уряд працює над створенням ефективних механізмів для відкритого ринку землі і упорядкуванням відносин у цій сфері.

Про це віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав у Facebook.

"Для відкритого ринку землі необхідні прозорі, ефективні та зручні для людини механізми, які зможуть упорядкувати сферу земельних відносин. Реєстри, дозволи, довідкова інформація — держава має надавати всі послуги без участі чиновників. Саме про це «Держава в смартфоні», ініційована Президентом. Наш уряд активно працює над цим", - зазначив Федоров.

Він додав, що за різними оцінками, тіньовий ринок землі сягає понад 10 мільярдів гривень.

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Крім того, Федоров зауважив, що Міністерство цифрової трансформації працює одночасно над запуском понад 90 проєктів у сфері діджиталізації, значна частина з яких — частина земельної реформи.

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