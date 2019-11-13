Мінфін залучив 10,9 мільярда від продажу держоблігацій

Міністерство фінансів України 12 листопада 2019 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 10,9 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики до державного бюджету залучено 10 897 544 895,16 грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було задоволено 108 із виставлених 168 заявок на придбання ОВДП.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів України 5 листопада 2019 року на аукціоні з розміщення ОВДП залучило до державного бюджету 3,14 млрд грн.