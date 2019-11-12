Нефьодов - про звільнення старих кадрів на митниці: У нас є цілий військовий план

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов назвав «війною» звільнення старих кадрів відомства, бо очікує від них потужного спротиву.

Про це Нефьодов заявив в ефірі програми «Нині вже» на hromadske.

Новий очільник митниці пояснив, що нинішнє законодавство не дозволяє просто так брати і звільняти людей, бо вони можуть потім поновитися через суд.

«Це складно і це виклик… Це війна, і ми до неї готуємося, ось готуємо всю нормативну базу, після цього у нас є цілий план військовий. Я навіть не хочу озвучувати в ефірі, як ми будемо позбавлятися цих людей. Зрозуміло, що більша частина з них піде в суд, тому ми готуємо цілі рівні захисту», — розповів очільник митниці.

Нефьодов уточнив, що 500 або трохи більше працівників митниці не перейдуть зі старої структури в нову, дедлайн цього — до кінця року. А впродовж 2020 року відбудеться переатестація працівників відомства.

Водночас керівник ДМС закликав не вважати корупціонерами усіх працівників митниці.

«Є здорова частина, є велика кількість митників, які є професійними і сумлінними, завдяки їм періодично ловляться наркотики, або не даються вивозити культурні цінності, складаються протоколи і власне експорт і імпорт в країні працюють», — сказав він.

Ще одна частина, за його словами, працює собі «на кишеню» і має розкішні автопарки.

«Найбільш одіозних видно неозброєним оком: береш декларацію і там просто автопарк Женевського салону. Одразу хочеться сказати: слухай, навіть не хочу розбиратися, яка бабуся тобі їх подарувала, дякую дуже і бажаю тобі всього найкращого», — зазначив Нефьодов.

Раніше очільник митниці заявив, що планує підвищити митникам зарплати до 20 тисяч гривень, а на 2020 рік запланована переатестація працівників Державної митної служби (ДМС).

2 жовтня уряд затвердив територіальну структуру Державної митної служби України.