ВАКС у середу голосить рішення щодо одного з фігурантів "справи банкірів"

Вищий антикорупційний суд 13 листопада о 10:30 оголосить рішення щодо одного з підозрюваних у справі про заволодіння коштами стабілізаційного кредиту НБУ.

Про це повідомляє ВАКС у Facebook.

"Завтра о 10:30 у залі Вищого антикорупційного суду (Хрещатик, 42а) буде оголошене рішення за наслідками розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу одному з підозрюваних у справі про заволодіння коштами стабілізаційного кредиту НБУ", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру вісьмом колишнім та чинним працівникам Нацбанку у справі про заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту для ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави від 2,5 млн гривень до 30 млн гривень.

Серед підозрюваних – колишній перший заступник голови НБУ, колишній директор Генерального департаменту банківського нагляду; колишній виконувач обов’язків начальника управління Нацбанку України по м. Києву та Київській області, також колишні посадовці ПАТ "ВіЕйБі Банк" - голова спостережної ради, заступник голови правління банку та троє посадових осіб приватних компаній, пов’язаних з бенефіціарними власниками ПАТ "ВіЕйБі Банк".

За повідомленнями ЗМІ, у справі фігурує голова правління "Райффайзен банку" Олександр Писарук. До 2015 року він обіймав посаду заступника голови Нацбанку.

У НАБУ поінформували, що у жовтні 2014 року ПАТ "ВіЕйБі Банк", віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна.

Незважаючи на те, що вказаний банк не надав всіх необхідних для цього документів, правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, пристало на його пропозицію. При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, була завищена майже в 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. Вже в ході досудового слідства експертизою було встановлено, що реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн гривень попри 1,8 млрд гривень, заявлених "ВіЕйБі Банком".

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Як наслідок, службовцями НБУ "ВіЕйБі Банку" було надано 1,2 млдр гривень стабілізаційного кредиту. У НАБУ вказують, що раніше вказана банківська установа вже отримувала від Нацбанку 3 млрд гривень кредиту, які не повернули. А в листопаді 2014 року взагалі "ВіЕйБі Банк" було визнано неплатоспроможним. На сьогодні стабілізаційний кредит у 1,2 млрд гривень, отриманий від НБУ строком на два роки, досі не повернули.