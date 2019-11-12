Мінінфраструктури планує вивести залізничні перевезення на беззбитковий рівень

Міністерство інфраструктури вже наступного року хоче вивести залізничні перевезення на беззбитковий рівень, не підвищуючи цін на квитки для пасажирів.

Про це розповів під час робочої поїздки до Харкова міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наша мета - щоб якомога менше треба було дотувати пасажирські перевезення. Бо зараз вони існують у форматі крос-субсидіювання – за рахунок вантажних перевезень. 14-15 мільярдів (гривень- ред.) збитків зараз було б, якби їх відокремити», - зазначив Криклій.

Високопосадовець зазначив, що вже цього року будуть «наближати» тарифи на вантажні перевезення, а що до пасажирських, то треба впроваджувати модель публічних договорів-зобов’язань разом із органами місцевого самоврядування.

«Ми хочемо запроваджувати автоматичну індексацію. Ми над цим насправді працюємо. Але доволі обережно це прораховуємо, так щоб не було великого супротиву від бізнесу. Поки що підтримка нашого бачення є. Тому сподіваюся, що вже цього року зможемо це запровадити. Щодо вартості квитків для пасажирів, то це соціально чутливе питання, яке ми поки порушувати не будемо», - сказав Криклій.

За його словами, деякі області вже виходили на міністерство з власною ініціативою, бо готові працювати у форматі договорів-зобов’язань, щоб пасажири отримували кращі послуги з перевезення, а керівництво деяких міст вочевидь не готове до такої співпраці.

На думку Криклія, публічні договори-зобов’язання передусім можуть вирішити проблему з приміськими залізничними маршрутами, які є вкрай затребуваними, але надають послуги низької якості.