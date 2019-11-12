АРМА змінить управителя арештованих ТЕЦ братів Дубневичів

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) до кінця дня 12 листопада має укласти новий договір на управління майном теплоелектростанції (ТЕЦ) у населених пунктах Новий Розділ та Новояворівськ, що на Львівщині.

Про це заявила міністр розвитку громад та територій Альона Бабак під час пресбрифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні АРМА проводить тендерні процедури з визначення нового управителя майном теплоелектростанції в містах Новояворівськ та Новий Розділ... На кінець цього робочого дня АРМА має обрати переможця за переговорною процедурою. Буде розірвано договір з ПП "Гарант Енерго М" та укладено договір з новим управителем", - розповіла Бабак.

За її словами, участь у новому тендері бере газопостачальна компанія "Нафтогаз тепло". Міністр додала, що у разі підписання договору з новим управителем та за сприяння регуляторних органів опалювальний сезон у зазначених містах розпочнеться вже 17-18 листопада.

Бабак нагадала, що ще у вересні 2019 року управителем майна ТЕЦ у Новому Роздолі та Новояворівську було обрано ПП "Гарант Енерго М". Проте у жовтні стало відомо, що компанія не може виконувати свої обов'язки через борги. 6 листопада Кабінет міністрів України дозволив АРМА провести тендер на управителя ТЕЦ за спрощеною процедурою.

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Як повідомляв Укрінформ, НАБУ викрило два теплогенеруючих підприємства, що належать братам Дубневичам, у розкраданні газу на суму 1,5 млрд гривень. Суд арештував ці підприємства, а державне агентство АРМА передало їх в управління ПП «Гарант Енерго М» - фірмі, яку обрали на конкурсі. Проте новий управитель не впорався із функціями, оскільки виникли проблеми із кадрами, а частину обладнання ТЕЦ демонтували колишні власники.

Фото: Арма.