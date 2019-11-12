Урожай зернових в Україні вже перевищив минулорічний

Урожай зернових в Україні вже перевищив минулорічний

Укрінформ
Аграрії України станом на 12 листопада 2019 року зібрали зернових із 96% засіяних площ; намолочено 70,8 млн тонн, що на 0,7 млн тонн перевищує торішній рекордний урожай.

Про це повідомляє інформаційно-аналітичний портал АПК України.

“Станом на 12 листопада українські аграрії зібрали 70,8 млн тонн зерна з площі 14,6 млн га (96%) при середній врожайності 48,4 ц/га. Такий показник вже перевищив результат урожаю зернових за 2018 рік, коли валовий збір склав 70,1 млн тонн”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зібрано 28,1 млн тонн пшениці (на 3,5 млн тонн більше, ніж за весь минулий рік); 30,8 млн тонн кукурудзи на зерно (на рівні минулого року); 8,9 млн тонн ячменю (на 1,6 млн тонн більше); 333 тис. тонн жита (на 60 тис. тонн менше); 444 тис. тонн вівса (на 26 тис. тонн більше); 572 тис. тонн гороху (на 203 тис. тонн менше); 89 тис. тонн гречки – (на 50 тис. тонн менше); 159 тис. тонн проса – (на 84 тис. тонн більше).

Найбільше зерна зібрали аграрії Вінницької (5,8 млн тонн), Полтавської (5,4 млн тонн), Черкаської (4,4 млн тонн) та Харківської (4,3 млн тонн) областей.

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Також закінчується збирання технічних культур. Зокрема, зібрано 14,5 млн тонн соняшнику із 5,8 млн га (99% площ), 3,7 млн тонн сої із 1,6 млн га (99% площ), 9,0 млн тонн цукрових буряків із 205 тис. га (93% площ).

Під урожай 2020 року озимі культури на зерно посіяні на площі 6,9 млн га (95% до прогнозу): озимою пшеницею засіяно 5,9 млн га (95% до прогнозу); житом – 121 тис. га (99% до прогнозу); озимим ячменем – 906 тис. га (99% до пронозу).

Крім того, озимим ріпаком засіяно 1,1 млн га (101% до прогнозу).

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