Урожай зернових в Україні вже перевищив минулорічний

Аграрії України станом на 12 листопада 2019 року зібрали зернових із 96% засіяних площ; намолочено 70,8 млн тонн, що на 0,7 млн тонн перевищує торішній рекордний урожай.

Про це повідомляє інформаційно-аналітичний портал АПК України.

“Станом на 12 листопада українські аграрії зібрали 70,8 млн тонн зерна з площі 14,6 млн га (96%) при середній врожайності 48,4 ц/га. Такий показник вже перевищив результат урожаю зернових за 2018 рік, коли валовий збір склав 70,1 млн тонн”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зібрано 28,1 млн тонн пшениці (на 3,5 млн тонн більше, ніж за весь минулий рік); 30,8 млн тонн кукурудзи на зерно (на рівні минулого року); 8,9 млн тонн ячменю (на 1,6 млн тонн більше); 333 тис. тонн жита (на 60 тис. тонн менше); 444 тис. тонн вівса (на 26 тис. тонн більше); 572 тис. тонн гороху (на 203 тис. тонн менше); 89 тис. тонн гречки – (на 50 тис. тонн менше); 159 тис. тонн проса – (на 84 тис. тонн більше).

Найбільше зерна зібрали аграрії Вінницької (5,8 млн тонн), Полтавської (5,4 млн тонн), Черкаської (4,4 млн тонн) та Харківської (4,3 млн тонн) областей.

Також закінчується збирання технічних культур. Зокрема, зібрано 14,5 млн тонн соняшнику із 5,8 млн га (99% площ), 3,7 млн тонн сої із 1,6 млн га (99% площ), 9,0 млн тонн цукрових буряків із 205 тис. га (93% площ).

Під урожай 2020 року озимі культури на зерно посіяні на площі 6,9 млн га (95% до прогнозу): озимою пшеницею засіяно 5,9 млн га (95% до прогнозу); житом – 121 тис. га (99% до прогнозу); озимим ячменем – 906 тис. га (99% до пронозу).

Крім того, озимим ріпаком засіяно 1,1 млн га (101% до прогнозу).