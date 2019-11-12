У Києві вперше відбулася міжнародна конференція жінок-підприємців

12 листопада 2019 року в київському готелі Premier Palace Hotel вперше відбулася міжнародна Конференція жінок-підприємниць.

Про це повідомили Укрінформ у пресслужбі Київської торгово-промислової палати (КТПП).

"В Києві вперше пройшла міжнародна конференція жінок-підприємців “Успіх в тобі”. Під одним дахом зібрались понад 100 учасниць, серед яких українські й зарубіжні спеціалісти, представники влади та бізнес середовища, а також представниці торгово-промислових палат та жіночих бізнес асоціацій з Німеччини, Литви та Хорватії, представниці регіональних торгово-промислових палат України", - зазначили в КТПП.

Як наголосили в КТПП, жіноче підприємництво і лідерство – на сьогодні є світовим трендом. Так, наприклад, в Німеччині налічується 700 тис. підприємств малого і середнього бізнесу, якими керують жінки.

Організатором заходу виступив Комітет жінок-підприємців при Київській торгово-промисловій палаті.

У листопаді 2020 року у столиці України заплановано провести другу міжнародну конференцію жінок-підприємців, де очікується більше представниць європейських торгово-промислових палат і українських підприємств, які очолюють жінки.