Ексдиректор з аудиту Ernst & Young йде працювати в Укроборонпром

Директором з корпоратизації ДК “Укроборонпром” призначено колишнього директора з аудиту в компанії Ernst & Young Олександра Берчія.

Про це повідомляє пресслужба концерну.

“Генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус призначив Олександра Берчія директором з корпоратизації Концерну. Головне завдання – корпоратизація оборонно-промислового об’єднання задля створення прозорої, зрозумілої та ефективної структури з сучасними підходами до корпоративного управління”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, серед основних задач Берчія - уважний підхід до приватизації, оптимізації структури активів, що забезпечить додаткові внутрішні ресурси розвитку з урахуванням відповідального соціального захисту працівників, посилення захисту інтелектуальної власності концерну, розвиток та осучаснення технологічного, дослідно-конструкторського потенціалу, налагодження корпоративного управління у підпорядкованих акціонерних товариствах, націленого на результат, а не на процес, тісна співпраця та ефективна координація між управлінськими командами всередині концерну, органами державної влади та громадськістю, спрямована на швидку реалізацію змін.

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В пресслужбі повідомили, що Олександр Берчій обіймав посаду директора з аудиту в компанії Ernst & Young, що входить до "Великої четвірки" найбільших світових аудиторських компаній. Має понад 17 років досвіду роботи аудитором, спеціалізувався на роботі з суспільно-важливими підприємствами державного сектору економіки.