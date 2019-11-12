Рада удосконалить систему контролю за безпечністю нехарчової продукції

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду", який має вдосконалити систему контролю за безпечністю нехарчової продукції.

За відповідне рішення проголосувало 310 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Документ має на меті вдосконалити систему державного ринкового нагляду за безпечністю продукції, яка вводиться в обіг та розповсюджується на території України. Зокрема, законопроєкт направлений на зменшення корупційних ризиків у діяльності посадових осіб під час здійснення перевірок, на посилення захисту споживачів та інших суспільних інтересів у разі виявлення на ринку небезпечної нехарчової продукції.

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Законопроєкт пропонує усунути дублювання контролю за окремими видами продукції, а також уточнити деякі виключення з-під сфери дії ринкового нагляду. Також документом пропонується уніфікувати різновиди перевірок характеристик нехарчової продукції замість існуючих трьох (виїзна, невиїзна, поєднана), що дозволить уникнути зловживань. Також пропонується встановити чіткі та прозорі вимоги до інспекторів органів ринкового нагляду та суб’єктів господарювання щодо переліку та строків надання документів під час проведення перевірки та встановити чіткий строк надсилання суб’єкту господарювання постанови про накладання штрафу (16 днів після проведення перевірки), що дозволить уникнути випадків надсилання постанов про накладання штрафу «заднім числом» тощо.