Зеленський підписав "антипіратські" зміни до Митного кодексу

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо захисту інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

“Президент України Володимир Зеленський підписав закон “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України” № 202-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 17 жовтня 2019 року”, - ідеться в повідомленні.

Як зауважили в ОП, закон має на меті наближення митного законодавства України у сфері захисту інтелектуальної власності до стандартів та практики Європейського Союзу, що є зобов’язанням нашої держави в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Зазначається також, що реалізація закону посилить боротьбу з контрафактними товарами, прискорить переміщення через митний кордон України та митне оформлення оригінальних товарів, сприятиме розвитку міжнародної торгівлі та підвищенню інвестиційної привабливості держави.

Закон вносить зміни до Митного кодексу України, зокрема дає визначення термінів: “контрафактні товари”, “піратські товари”, “товари, що підозрюються у порушенні права інтелектуальної власності”.

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Документ також передбачає, що заходи щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності не застосовуються до оригінальних товарів, тобто товарів, що були виготовлені за згодою правовласника, або товарів, виготовлених особою, уповноваженою правовласником на виробництво певної кількості товарів, зокрема, якщо їхня кількість перевищує обумовлену між цією особою і правовласником.

Крім того, закон встановлює особливості призупинення митного оформлення та знищення невеликих партій товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.