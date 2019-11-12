Фонд гарантування минулого тижня продав активи банків на 869 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на минулому тижні продав активи 16 банків, що ліквідуються, на 868,92 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Протягом минулого тижня (04.11 – 08.11.2019) відбувся продаж активів 16 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 868,92 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Із них на суму 860,01 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 8,58 млн грн – з реалізації основних засобів банків. Крім того 0,23 млн грн отримано у результаті безпосереднього продажу майна банків, 0,01 млн грн – від продажу монет та банківських металів, 0,09 млн грн – від продажу інших активів (нестачі, бланки, нематеріальні активи та ін.).

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулого тижня Фонд гарантування планував одержати від продажу активів банків, що ліквідуються, 6,8 млрд грн.

Поточного тижня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує продати активи банків, що перебувають в управлінні Фонду, на 5,679 млрд грн.

Із них на суму 4 645,97 млн грн виставлено права вимоги за кредитами, та на суму 960,08 млн грн – нерухоме майно, земельні ділянки та інші основні засоби банків. Крім того, на торги виставлено цінні папери на суму 72,89 млн грн.