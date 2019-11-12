Оператор ГТС подав заяву на отримання ліцензії з транспортування газу

ТОВ "Оператор ГТС" подав заяву до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на отримання ліцензії з транспортування природного газу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"ТОВ «Оператор ГТС України» подав пакет документів до НКРЕКП на отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування природного газу. Компанія розраховує отримати її до кінця поточного року, адже з 1 січня Оператор ГТС буде відокремлений від групи Нафтогаз (анбандлінг) та переданий в управління державної компанії ПАТ «Магістральні газопроводи України» (МГУ), підпорядкованому Міністерству фінансів України", - йдеться у повідомленні.

Це передбачено постановою Кабінету міністрів №840 "Про відокремлення діяльності з транспортування природного газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи.

Читайте також: Рада ухвалила закон про відокремлення ГТС від Нафтогазу

Передумовою для отримання ліцензії має стати успішне проходження компанією сертифікації як оператора газотранспортної системи національним Регулятором з подальшим підтвердженням з боку секретаріату Енергетичного співтовариства: відповідна заява була подана до НКРЕКП та секретаріату Енергетичного співтовариства 4 жовтня 2019 року.

"Наразі товариство очікує попереднього висновку щодо сертифікації від НКРЕКП, а до кінця поточного року – фінального висновку українського і європейського регуляторів", - зазначили в компанії.

Як повідомлялося, у вересні 2019 року ТОВ «Оператор ГТС України» розпочав кампанію з укладання з учасниками ринку газу на 2020 рік Договорів транспортування природного газу з відкладальною обставиною. Станом на сьогодні проводиться робота з 162 контрагентами: із них 105 вже підписали контракти і ще з 57-ма контракти опрацьовуються.