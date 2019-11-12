Пристайко обговорив інвестиції із послом Китаю
Зустріч відбулася в понеділок, 11 листопада, повідомляє пресслужба МЗС.
“Співрозмовники акцентували увагу на необхідності відновлення динаміки політичного діалогу між двома державами як основи для інтенсифікації практичної взаємодії, передусім у торговельно-економічній та інвестиційній сферах”, - ідеться в повідомленні.
Міністр висловив сподівання, що активна і ефективна робота спільних двосторонніх механізмів стане потужним інструментом диверсифікації та нарощування обсягів двостороннього товарообігу.
Також Пристайко наголосив на незмінності курсу на розвиток дружніх відносин та взаємовигідного співробітництва з КНР.
Крім того, як розповіли в МЗС, значна увага також була приділена створенню необхідних умов для збільшення взаємних подорожей громадян обох держав та подальшому розвиткові культурно-гуманітарних зв’язків.
Фото: mfa.gov.ua