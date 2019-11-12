Пристайко обговорив інвестиції із послом Китаю

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко обговорив із послом Китаю Ду Веєм співпрацю між країнами в торговельно-економічній сфері та питання збільшення взаємних поїздок громадян двох країн.

Зустріч відбулася в понеділок, 11 листопада, повідомляє пресслужба МЗС.

“Співрозмовники акцентували увагу на необхідності відновлення динаміки політичного діалогу між двома державами як основи для інтенсифікації практичної взаємодії, передусім у торговельно-економічній та інвестиційній сферах”, - ідеться в повідомленні.

Міністр висловив сподівання, що активна і ефективна робота спільних двосторонніх механізмів стане потужним інструментом диверсифікації та нарощування обсягів двостороннього товарообігу.

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Також Пристайко наголосив на незмінності курсу на розвиток дружніх відносин та взаємовигідного співробітництва з КНР.

Крім того, як розповіли в МЗС, значна увага також була приділена створенню необхідних умов для збільшення взаємних подорожей громадян обох держав та подальшому розвиткові культурно-гуманітарних зв’язків.

Фото: mfa.gov.ua