Канадцям дедалі цікавіший бізнес в Україні - експосол Ващук

Протягом останніх років канадські інвестори виявляють дедалі більший інтерес до України.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів колишній посол Канади в Україні Роман Ващук.

“Протягом останніх двох років зацікавленість інвесторів в Україні зросла. Найважливішим при цьому залишається послідовність у законодавчому полі та у виконанні обіцянок інвесторам. Українці купують усе більше автомобілів, частіше подорожують, тож логічним є інтерес канадців до українського страхувального бізнесу. Йдеться про страхування не лише транспортних засобів, а й життя, подорожей тощо – це все пов’язано між собою”, - сказав Ващук.

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За його словами, “важливою сферою є також відновлювальна енергетика, але тут ми підходимо до запитання про зобов’язання й серйозність намірів”.

“Якщо ви спершу запрошуєте інвестувати в “зелений тариф”, а під кінець кажете: знаєте, той тариф, який ми вам обіцяли, трохи зависокий, і ми думаємо його переглянути, дарма що банку обіцяли його постійність. Саме така дискусія зараз ведеться в Україні - і вона шкодить довірі інвесторів”, - зауважив дипломат.

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Він додав, що з розумінням ставиться до небажання українців переплачувати за електроенергію, “але ціна невиконаних зобов’язань може бути вищою, аніж щомісячні комунальні витрати”.

Роман Ващук працював послом Канади в Україні з 2014-го до жовтня 2019 року. Найближчим часом йому на зміну до Києва прибуде Лариса Ґаладза.