Британії вдалося уникнути рецесії попри невизначеність із Brexit

Економіка Великої Британії у третьому кварталі зросла на 0,3%, таким чином країні вдалося уникнути рецесії попри невизначеність ситуації з Brexit.

Про це повідомляє BBC з посиланням на Офіс національної статистики.

“Економіка Великої Британії уникла падіння в рецесію завдяки зростанню на 0,3% за три місяці”, - йдеться у повідомленні.

Зростання відбулося після того, як у другому кварталі цього року економіка впала вперше з 2012 року - знову ж таки у зв'язку з Brexit.

В Офісі наголошують, що якби британська економіка показувала падіння, то тоді можна було б говорити про повноцінну рецесію в країні.

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Водночас указується, що зростання на 0,3% є найнижчим за останнє десятиліття.

Як повідомлялося, дострокові парламентські вибори у Великій Британії відбудуться 12 грудня, а вихід країни з ЄС відтерміновано до 31 січня 2020 року.