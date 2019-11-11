Українці - другі у світі за зростанням замовлень на AliExpress

Кількість замовлень українців з AliExpress за 10 місяців цього року зросла на 70%, що є другим показником серед решти країн.

Про це повідомляється на сайті українського національного поштового оператора ПАТ "Укрпошта".

"Кількість замовлень українців з AliExpress за 10 місяців цього року зросла на 70%. Це вивело Україну на 2 місце за темпами зростання на маркетплейсі. За загальною вартістю проданих товарів на AliExpress у 2019 році Україна ввійшла у першу 10-ку кращих країн світу. За загальною вартістю проданих товарів на AliExpress у 2019 році Україна ввійшла у ТОП-10 країн світу", - йдеться в повідомленні.

За даними Укрпошти, користуючись з розпродажів у листопаді обсяг відправлень зростає на понад 70% до розміру середньомісячного обсягу відправлень, що є другим показником серед решти країн світу.

За перші ж три квартали 2019 року "Укрпошта" вже доставила з Китаю понад 20 млн відправлень, і більшість з них - це товари з інтернет-магазинів. Їх замовляють українці віком 24-35 років, більш ніж половина з яких здійснюють покупки товарів на AliExpress через смартфон. За даними платформи, найпопулярніші товарні категорії: «телефони та аксесуари», «електроніка», «автотовари».

Товари з AliExpress найбільшим попит мають серед жителів Київської, Дніпропетровської та Харківської областей. 56% замовлених українцями посилок із Китаю Укрпошта доставила саме в ці регіони.

«Стрімке зростання обсягів доставлених відправлень із Китаю ми пов’язуємо із запуском спеціально для AliExpress економ-сервісу доставки без відстеження Cainiao Super Economy для товарів вартістю до 2 дол. США і сервісу з частковим відстеженням AliExpress Saver shipping для товарів до 5 дол. США. Це дозволило продавцям на AliExpress знизити вартість товарів і пропонувати українському споживачу безкоштовну доставку. За даними Укрпошти, понад 30% китайських відправлень – це товари, вартістю до 2 дол. США», - зазначив перший заступник генерального директора Укрпошти Олександр Перцовський.

Крім того, цього року з’являються нові пропозиції для покупців – можливість замовити зі знижками не лише китайські товари, а й вироби невеликих місцевих продавців з Італії, Іспанії, Туреччини та інших країн.

Минулого року за 24 години Всесвітнього фестивалю шопінгу 11.11, який влаштовує AliExpress, на ньому було здійснено понад 1 млрд замовлень на загальну суму 30,8 млрд дол. США.

11 листопада Китай святкуватиме День холостяка, і інтернет-майданчики влаштують розпродаж, який продовжиться передноворічними знижками у Чорну п’ятницю та Кіберпонеділок. Зокрема, AliExpress проведе Всесвітній день шопінгу – на платформі доступні 10 000 000 товарів від 70 000 магазинів. Товари для дому, одяг, техніка зі знижками до 70% доступні із безкоштовною доставкою від Укрпошти або за мінімальною ціною доставки. Всесвітній фестиваль шопінгу від Alibaba 11.11, що проводиться щорічно 11 листопада, - це найбільший в світі 24-годинний розпродаж. У 2009 році, коли відбувся перший фестиваль, було продано товарів на 7,8 млн дол. США.

AliExpress – глобальний маркетплейс, заснований у 2010 році.