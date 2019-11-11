Зарахування коштів на поточний рахунок ФОПа не потребує видачі чеку - Верланов

Будь-які перекази за товари чи послуги з поточного рахунку фізичної-особи підприємця (ФОПа), юридичної чи фізичної особи або через касу банка на поточний рахунок ФОПа-спрощенця не потребуватимуть використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Про це повідомив голова Державної податкової служби України Сергій Верланов на своїй сторінці у Facebook, роз’яснюючи положення законів щодо застосування РРО.

"Державна податкова служба продовжує роз’яснювати положення Закону України "Про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" і Закон України № 128 від 20.09.2019. Так, якщо розрахунки за придбаний товар (послугу) проводяться у безготівковій формі без застосування платіжних карток і кошти перераховуються з поточного рахунку покупця на поточний рахунок продавця, така операція не потребує застосування РРО", - йдеться в повідомленні пресслужби ДПС.

Те саме стосується випадків, коли покупець розраховується з продавцем шляхом внесення коштів через банк для подальшого їх зарахування на поточний рахунок продавця. "Спрацьовує" звільнення, передбачене для банківських операцій відповідно до пункту 2 статті 9 закону.

«Тобто юристи, консультанти, айтішники, інші самозайняті особи, в тому числі і ті, хто працює на третій групі спрощеної системи оподаткування, не мають застосовувати реєстратори розрахункових операцій, якщо їхні клієнти розраховуються з ними виключно у безготівковій формі без застосування платіжних карток і перераховують їм кошти на поточний рахунок банківським переказом. Також РРО не потрібні, якщо клієнт в касі банку вносить готівку для подальшого її зарахування на поточний рахунок продавця», - зазначив Верланов.

Якщо розрахунки за товар чи послугу відбулися із використанням банківської платіжної картки, то така операція підпадає під визначення "розрахункової операції" для цілей згадуваного закону.

«Це не нова норма: вимоги щодо застосування РРО по операціях із застосуванням платіжних карток діяли і раніше. Втім, ми розуміємо, що існує багато запитань щодо нюансів і практичних аспектів застосування реєстраторів розрахункових операцій при проведенні таких розрахунків. Тому спільно із Міністерством фінансів будемо їх роз’яснювати», - зауважив Верланов.

Як повідомлялося, Верховна Рада 20 вересня ухвалила закон про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг і про реєстратори розрахункових операцій у смартфоні, а також схвалила відповідні зміни до Податкового кодексу України. За відповідний закон №1053-1 “Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг” проголосували 250 народних депутатів.

Також парламент ухвалив закон №1073 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг”.

Закони спрямовані на виведення з тіньового обігу частки готівкових розрахунків та «відбілювання» обігу товарів, що реалізуються без офіційного відображення тими суб’єктами господарювання, які згідно з законодавством не звільнені від обов’язку застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, проте реально їх не використовують.