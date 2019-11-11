Через теплу погоду обмежили навантаження другого блоку Хмельницької АЕС

Через теплу погоду у листопаді диспетчер Хмельницької АЕС призупинив навантаження енергоблоку №2 на рівні 760 МВт.

Так головний диспетчер ПрАТ "Укренерго" Віталій Зайченко відповів на публікацію медіадиректора асоціації "Український ядерний форум" Ольги Кошарної у Facebook.

"Диспетчер ХАЕС призупинив подальше навантаження енергоблоку на рівні 760 МВт (на жаль, не встигли це зробити при рівні потужності 700 МВт)", - написав Зайченко.

Він зазначив, що якби обмеження не було, довелось би вночі повністю зупинити як мінімум три теплоелектростанції та вирішувати проблеми з неможливістю покрити навантаження вдень.

"У попередній моделі ринку ця ситуація називалася "несумісний режим". При цьому АЕС обмежувалися ДП "Енергоринок"... Навіть при відсутності імпорту Енергоатом не може продати всю електроенергію — це той же несумісний режим. Необхідне обмеження", - зазначив диспетчер.

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Як повідомлялося, 11 листопада енергоблок №2 Хмельницької АЕС підключено до енергомережі після завершення планового ремонту.