Через теплу погоду обмежили навантаження другого блоку Хмельницької АЕС
Так головний диспетчер ПрАТ "Укренерго" Віталій Зайченко відповів на публікацію медіадиректора асоціації "Український ядерний форум" Ольги Кошарної у Facebook.
"Диспетчер ХАЕС призупинив подальше навантаження енергоблоку на рівні 760 МВт (на жаль, не встигли це зробити при рівні потужності 700 МВт)", - написав Зайченко.
Він зазначив, що якби обмеження не було, довелось би вночі повністю зупинити як мінімум три теплоелектростанції та вирішувати проблеми з неможливістю покрити навантаження вдень.
"У попередній моделі ринку ця ситуація називалася "несумісний режим". При цьому АЕС обмежувалися ДП "Енергоринок"... Навіть при відсутності імпорту Енергоатом не може продати всю електроенергію — це той же несумісний режим. Необхідне обмеження", - зазначив диспетчер.
Як повідомлялося, 11 листопада енергоблок №2 Хмельницької АЕС підключено до енергомережі після завершення планового ремонту.